Сестри Марія та Анна Музичук отримали по 0,1 га біля Сихова у 2019 році

Пустомитівський районний суд арештував земельні ділянки, які виділили чотирьом відомим спортсменам зі Львівщини. Таке рішення суд ухвалив у межах справи про скасування реєстрації на ці земельні ділянки. Про це повідомляють «Наші Гроші. Львів» з посиланням на ухвалу суду.

Як повідомляв ZAXID.NET, у жовтні 2019 року тодішній голова ЛОДА Маркіян Мальський своїм розпорядженням виділив по 0,1 га біля Вулецького лісу на Сихові шахісткам Марії та Анні Музичук, боксерові Андрію Котельнику та тренеру з боксу Дмитрові Сосновському. Відповідні розпорядження голови ЛОДА були оприлюднені на офіційному сайті облдержадміністрації.

Четверо спортсменів отримали ділянки біля Вулецького лісу на Сихові

Ділянки були призначені для індивідуального дачного будівництва, і в 2019 році спортсмени зареєстрували на них право власності. Проте у 2021-му до суду звернулися троє людей, які заявили що близько 40 років вже користуються цими землями. Олександра Білик, Володимир Клюковський та Ірина Гузар заявили, що вони отримали право власності за рішеннями сільської ради села Пасіки-Зубрицькі. Одну з ділянок передали в приватну власність ще у 1996 році, інші у 2007 та 2010 роках. Щоправда, позивачі лише зараз вирішили завершити оформлення права власності з присвоєнням кадастрових номерів.

У позовній заяві позивачі наголошують, що спортсмени жодного відношення до ділянок не мають та ніколи ними не користувалися. Тому вони вимагали арешту цих ділянок, поки розглядається справа.

Суд підтримав вимогу та наклав арешт на чотири ділянки, виділені розпорядженнями ЛОДА для львівських спортсменів. Розгляд цієї справи ще триватиме.