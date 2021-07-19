Львівська обласна прокуратура порушила кримінальне провадження проти службових осіб сільради Пасік-Зубрицьких (села у передмісті Львова) за підозрою у зловживанні владою. Про це повідомив 19 липня голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Мова йде про скандальну ситуацію, яка виникла після рішення Пустомитівського районного суду накласти арешт на земельні ділянки чотирьох відомих спортсменів, які у 2019 році виділив тодішній голова ЛОДА Маркіян Мальський. Як з’ясувалося, цими ділянками користувалися інші люди і навіть отримали право за рішеннями сільської ради села Пасіки-Зубрицькі.

«Як стало мені відомо, сьогодні обласна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо службових осіб Пасіки-Зубрицької сільської ради. У їхніх діях вбачають порушення ст.364,ч.1 КК України (зловживання владою або службовим становищем). За моєю інформацією, троє громадян України у 1996, 2007 та 2010 роках могли з порушенням закону отримати у приватну власність земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту с. Горішній», – повідомив 19 липня Максим Козицький, закликавши прокуратуру і поліцію провести детальне розслідування законності виділення цих ділянок у 90-х і 2000-х роках.

У прокуратурі підтвердили ZAXID.NET факт відкриття кримінальної справи, відмовившись уточнити прізвища фігурантів. Можна лище припустити, що вона стосується керівництва Пасіки-Зубрицької сільради у тих роках, коли видавалися свідоцтва про право власності. Зараз Пасіки-Зубрицькі входять до складу Давидівської ОТГ.