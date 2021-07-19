Прокуратура порушила справу про ділянки спортсменів у Пасіках-Зубрицьких
У зловживаннях підозрюють колишнє керівництво сільради
Львівська обласна прокуратура порушила кримінальне провадження проти службових осіб сільради Пасік-Зубрицьких (села у передмісті Львова) за підозрою у зловживанні владою. Про це повідомив 19 липня голова Львівської ОДА Максим Козицький.
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Мова йде про скандальну ситуацію, яка виникла після рішення Пустомитівського районного суду накласти арешт на земельні ділянки чотирьох відомих спортсменів, які у 2019 році виділив тодішній голова ЛОДА Маркіян Мальський. Як з’ясувалося, цими ділянками користувалися інші люди і навіть отримали право за рішеннями сільської ради села Пасіки-Зубрицькі.
«Як стало мені відомо, сьогодні обласна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо службових осіб Пасіки-Зубрицької сільської ради. У їхніх діях вбачають порушення ст.364,ч.1 КК України (зловживання владою або службовим становищем). За моєю інформацією, троє громадян України у 1996, 2007 та 2010 роках могли з порушенням закону отримати у приватну власність земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту с. Горішній», – повідомив 19 липня Максим Козицький, закликавши прокуратуру і поліцію провести детальне розслідування законності виділення цих ділянок у 90-х і 2000-х роках.
У прокуратурі підтвердили ZAXID.NET факт відкриття кримінальної справи, відмовившись уточнити прізвища фігурантів. Можна лище припустити, що вона стосується керівництва Пасіки-Зубрицької сільради у тих роках, коли видавалися свідоцтва про право власності. Зараз Пасіки-Зубрицькі входять до складу Давидівської ОТГ.