Підліток потрапив в реанімацію з важкими опіками

У суботу, 19 вересня, у Львові 13-річного хлопця уразило електричним струмом, коли він робив селфі на вагоні потяга. Постраждалого госпіталізували з важкими опіками.

Як повідомили в поліції Львівщини, інцидент стався поблизу залізничної станції «Рясне-2». 13-річний львів’янин мав намір зробити селфі на даху вагона-цистерни та був уражений електрострумом, після чого впав на землю.

Лікарі діагностували у хлопця сильні опіки тіла, зараз він перебуває в реанімації, його життю нічого не загрожує.

За фактом проводять перевірку, вирішують питання правової кваліфікації події.

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Правоохоронці Львівщини вкотре застерігають, що залізничні станції – не місце для забав.

«У жодному разі не намагайтесь підійматись на вагони чи локомотиви. Пам’ятайте – високовольтна контактна мережа перебуває під високою напругою і результатом таких вчинків зазвичай стає ураження електричним струмом, інколи – з летальними наслідками. Окрім того, часто діти, які намагаються піднятись на дах вагонів, зриваються та отримують травми або гинуть, потрапляючи під колеса рухомого складу залізниці», – наголосили в поліції.