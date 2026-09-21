ДТП сталася на автодорозі сполученням «Ковель - Жовква», неподалік міста Великі Мости у Шептицькому районі

У неділю ввечері, 20 вересня, на автодорозі сполученням «Ковель - Жовква», неподалік міста Великі Мости у Шептицькому районі, сталася смертельна ДТП. Після зіткнення з вантажівкою загинув скутерист. Про це повідомили у поліції Львівської області.

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Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись вантажний автомобіль МAN, за кермом якого перебував 56-річний львів’янин та електроскутер, яким керував місцевий 56-річний житель. Внаслідок події скутерист отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.