Мешканця Львівщини засудили до семи років ув’язнення за побиття матері до смерті. Старосамбірський районний суд визнав Юрія Кутельмаха винним в умисному вбивстві.

Як йдеться у вироку суду, 3 травня 2026 року близько 13:00 чоловік у будинку, де проживав разом із матір’ю, під час побутового конфлікту почав бити її руками та ногами. Внаслідок побиття жінка отримала численні травми та померла.

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Зокрема, судово-медична експертиза встановила множинні переломи ребер з обох боків, пошкодження плеври та правої легені, а також крововиливи. Смерть жінки настала від отриманих тілесних ушкоджень.

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Після події чоловік повідомив сусідам, що вбив матір. Вони викликали поліцію та швидку. Жінку знайшли без ознак життя на сходах до будинку. Під час затримання чоловік пояснив правоохоронцям, що бив матір, зокрема через конфлікт щодо куріння.

Обвинувачений повністю визнав свою провину, однак у суді відмовився давати показання. Судово-психіатрична експертиза встановила, що на момент злочину він перебував у стані ремісії шизоафективного розладу, який впливав на його здатність повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними. Тому суд визнав чоловіка обмежено осудним.

У підсумку Старосамбірський районний суд призначив Юрію Кутельмасі сім років позбавлення волі. Йому також призначили примусову амбулаторну психіатричну допомогу. До набрання вироком законної сили чоловік залишатиметься під вартою. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.