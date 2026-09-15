Вбивство сталося увечері 12 вересня в районі станції Підзамче

У Львові суд взяв під варту 56-річного чоловіка, якого підозрюваного у вбивстві колишньої дружини та сина. Про це у вівторок, 15 вересня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, вбивство сталося увечері 12 вересня в районі станції Підзамче. Того вечора він прийшов до помешкання своєї колишньої дружини та сина. Між ним та господарями виникла суперечка. Під час конфлікту батько почав завдавати синові ударів ножем.

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«На звуки боротьби з кімнати вийшла жінка, і нападник накинувся з ножем і на неї. Жінка встигла зателефонувати своєму близькому знайомому та попросити про допомогу», – йдеться в повідомленні прокуратури.

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Загалом чоловік завдав синові понад 20 ударів у ділянку грудей та тулуба, а колишній дружині – більше 100. Від отриманих травм 42-річна жінка та її 25-річний син померли на місці. Після скоєного нападник пішов.

Незабаром тіла потерпілих знайшов знайомий жінки, якому вона встигла зателефонувати перед загибеллю. Він і викликав поліцію. Правоохоронці оперативно розшукали нападника та затримали. Він раніше уже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.