Причиною смерті матері та сина стали ножові поранення

У квартирі на вул. Жовківській у Львові виявили тіла 42-річної жінки та її 25-річного сина зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві, уже затримали. Про це повідомила поліція Львівщини.

Зазначають, що інформація про загиблих надійшла на спецлінію 102 у суботу, 12 вересня. Тіла матері та сина виявили за місцем їхнього проживання. За попередніми висновками правоохоронців, жінка та її син померли внаслідок ножових поранень. Поліція не інформації, де саме сталось вбивство.

Поліцейські також попередньо встановили причетність до вбивства 56-річного мешканця Львова. Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

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Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Галицька окружна прокуратура Львова.