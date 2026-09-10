У суді обвинувачений визнав вину повністю

Личаківський районний суд Львова виніс вирок уродженцю Росії, який поранив ножем поліцейського під час здійснення заходів оповіщення. За скоєне суд призначив йому 4 роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

За матеріалами справи, інцидент стався 6 липня 2026 року близько 21:50 на вул. Голинського, 12 у Львові. Після вимоги показати документи, Ігор Судник почав нецензурно висловлюватися до військовослужбовців ТЦК та поліцейських, після чого вдарив ногою у груди одного з військових. Коли нападника посадили в службовий автомобіль, він дістав з кишені ніж та двічі ним вдарив поліцейського у плече та палець. У результаті поліцейський отримав поранення, яке експерти оцінили як легке.

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У суді обвинувачений визнав вину повністю та підтвердив обставини події. Суддя Назарій Нор визнав Ігоря Судника винним в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень працівнику поліції під час виконання ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 ККУ) та призначив йому покарання – 4 роки позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від відбування покарання, встановивши два роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити протягом 30 днів.

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