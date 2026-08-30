Наслідки російського обстрілу в селі Мила

Кількість загиблих унаслідок детонації боєприпасів на складах у селі Мила Бучанського району Київської області зросла до 38. Ще 12 людей постраждали, а чотирьох наразі вважають зниклими безвісти. Про це вранці 30 серпня повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, рятувальники та відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки російського удару по складах боєприпасів Сил оборони, який стався ввечері 28 серпня.

«Більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити. Також на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС – виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Масштаб забруднення території значний, і ця робота продовжуватиметься, скільки буде потрібно», – сказав президент.

На місці удару працюють рятувальники та піротехнічні розрахунки (Фото ДСНС)

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За даними Служби безпеки України, увечері 28 серпня росіяни вдарили дроном типу «Герань-4» по складах з боєприпасами Сил оборони у селі Мила Бучанського району. Унаслідок удару та вторинної детонації боєприпасів пошкоджені близько 130 будинків та низка інших цивільних об’єктів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 437 КК України (злочин агресії) та ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби).

Серед загиблих – голова Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич, який допомагав екстреним службам ліквідувати наслідки удару, та щонайменше 27 мешканців приватного пансіонату для літніх людей.