Тарас Дідич понад 30 років очолював громаду на Київщині

На місці вчорашнього удару по складах на Київщині загинув голова Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич. Про це 29 серпня повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

За його словами, Дідич одним із перших приїхав на місце російської атаки у Бучанському районі, щоб допомогти рятувальникам та іншим службам ліквідувати наслідки.

«Понад 30 років, із 1994-го, Тарас Тарасович очолював громаду, жив її проблемами та знав кожну вулицю і кожне село. Він завжди залишався зі своїми людьми. Не покинув їх і під час російської окупації – був на місці, підтримував і допомагав, тримав громаду в один із найстрашніших періодів», – зазначив Калашник.

Микола Калашник, який із березня 2025 року до липня 2026 року очолював Київську ОВА, зазначив, що разом із Дідичем вони «багато працювали разом і чимало встигли реалізувати для громади». Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Портал «Київщина 24/7» повідомив, що під час робіт на місці удару сталася детонація, внаслідок якої Тарас Дідич загинув.

Нагадаємо, увечері 28 серпня російський дрон атакував складські приміщення у Бучанському районі Київщини. Унаслідок удару спалахнула масштабна пожежа з подальшою детонацією. Вогонь поширився на приватні житлові будинки. Через масштабну пожежу рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 Київ – Чоп з 15-го до 32-го км перекрили в обох напрямках.

Уночі керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що рятувальники загасили пожежі у п’яти будинках та закладі харчування. Пошкоджений також пансіонат для людей похилого віку. З місця події евакуювали понад 200 людей, включно з дітьми.

Ткаченко також повідомив про загиблих і поранених унаслідок ворожої атаки. В ОВА не уточнили остаточну кількість жертв. На місці продовжують працювати рятувальники та інші відповідні служби.

Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками атаки БпЛА на підприємство у селі Мила Бучанського району.

Слідчі перевірятимуть законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадовців, які ухвалювали відповідні рішення.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький додав, що «жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком». Він заявив, що очікує від правоохоронців миттєвої та суворої реакції.

Унаслідок детонації на складі боєприпасів у Вишневому у ніч на 6 липня загинули дев’ятеро людей. Також було пошкоджено 280 житлових будинків.

Оновлено об 11:40. Тимур Ткаченко повідомив про 27 загиблих через російський удар в Бучанському районі. Водночас він зазначив, що ця цифра може бути не остаточною.

«На локації тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи. Проводиться розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження будівель і прилеглої території», – ідеться в повідомленні.

За наявними даними, травми різного ступеня тяжкості отримали 42 людини, з них четверо дітей. Семеро постраждалих ушпиталили.

Із зони надзвичайної події евакуювали 381 людину, з них 59 дітей. Наразі відомо про близько 50 пошкоджених житлових будинків.

Оновлено. Кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місці трагедії, повідомив Ткаченко.