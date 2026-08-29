Через детонацію на Київщині загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич
Посадовець допомагав рятувальникам та іншим службам ліквідовувати наслідки російської атаки
На місці вчорашнього удару по складах на Київщині загинув голова Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич. Про це 29 серпня повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.
За його словами, Дідич одним із перших приїхав на місце російської атаки у Бучанському районі, щоб допомогти рятувальникам та іншим службам ліквідувати наслідки.
«Понад 30 років, із 1994-го, Тарас Тарасович очолював громаду, жив її проблемами та знав кожну вулицю і кожне село. Він завжди залишався зі своїми людьми. Не покинув їх і під час російської окупації – був на місці, підтримував і допомагав, тримав громаду в один із найстрашніших періодів», – зазначив Калашник.
Микола Калашник, який із березня 2025 року до липня 2026 року очолював Київську ОВА, зазначив, що разом із Дідичем вони «багато працювали разом і чимало встигли реалізувати для громади».Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Портал «Київщина 24/7» повідомив, що під час робіт на місці удару сталася детонація, внаслідок якої Тарас Дідич загинув.
Нагадаємо, увечері 28 серпня російський дрон атакував складські приміщення у Бучанському районі Київщини. Унаслідок удару спалахнула масштабна пожежа з подальшою детонацією. Вогонь поширився на приватні житлові будинки. Через масштабну пожежу рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 Київ – Чоп з 15-го до 32-го км перекрили в обох напрямках.
Уночі керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що рятувальники загасили пожежі у п’яти будинках та закладі харчування. Пошкоджений також пансіонат для людей похилого віку. З місця події евакуювали понад 200 людей, включно з дітьми.
Ткаченко також повідомив про загиблих і поранених унаслідок ворожої атаки. В ОВА не уточнили остаточну кількість жертв. На місці продовжують працювати рятувальники та інші відповідні служби.
Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв’язку з наслідками атаки БпЛА на підприємство у селі Мила Бучанського району.
Слідчі перевірятимуть законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадовців, які ухвалювали відповідні рішення.
Прем’єр-міністр Сергій Корецький додав, що «жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком». Він заявив, що очікує від правоохоронців миттєвої та суворої реакції.
Унаслідок детонації на складі боєприпасів у Вишневому у ніч на 6 липня загинули дев’ятеро людей. Також було пошкоджено 280 житлових будинків.
Оновлено об 11:40. Тимур Ткаченко повідомив про 27 загиблих через російський удар в Бучанському районі. Водночас він зазначив, що ця цифра може бути не остаточною.
«На локації тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи. Проводиться розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження будівель і прилеглої території», – ідеться в повідомленні.
За наявними даними, травми різного ступеня тяжкості отримали 42 людини, з них четверо дітей. Семеро постраждалих ушпиталили.
Із зони надзвичайної події евакуювали 381 людину, з них 59 дітей. Наразі відомо про близько 50 пошкоджених житлових будинків.
Оновлено. Кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місці трагедії, повідомив Ткаченко.