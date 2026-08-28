Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення

У п’ятницю, 28 серпня, у Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки загорілися складські приміщення. Через масштабну пожежу рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 Київ – Чоп з 15-го до 32-го км перекрили в обох напрямках. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

«Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. Тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 Київ – Чоп з 15-го по 32-й км», – йдеться у повідомленні.

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За словами Ткаченка, пожежа супроводжується вибухами. Рятувальники наразі працюють над локалізацією та ліквідацією вогню.

Інформацію про можливих постраждалих, масштаби руйнувань та інші наслідки наразі уточнюють. Ткаченко закликав жителів району не наближатися до місця події та дотримуватися вказівок екстрених служб.

Нагадаємо, 26 серпня Bloomberg повідомило, що Росія може готувати нове посилення ударів по Україні через відсутність прогресу в переговорах про завершення війни. За даними джерел видання, у Кремлі розглядають збільшення інтенсивності застосування балістичних ракет, зокрема проти Києва та об’єктів критичної інфраструктури в інших містах.

Співрозмовники Bloomberg стверджували, що переговорний процес фактично зайшов у глухий кут, а сторони повернулися до попередніх позицій. При цьому в Москві не вважають, що західні санкції чи українські удари по російських НПЗ і логістичних об’єктах змусять Владіміра Путіна відмовитися від продовження війни.