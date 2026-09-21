Руслан Кравченко мав повернутися до роботи прокурора 18 вересня

Колишній генпрокурор Руслан Кравченко не повернувся до роботи з відрядження, яке тривало до 18 вересня. Попри те, що він втратив посаду генпрокурора, він мав продовжити виконувати обовʼязки прокурора, повідомила у понеділок, 21 вересня, речниця Офісу генпрокурора Марʼяна Гайовська.

За словами речниці ОГП, Руслан Кравченко не прибув на роботу станом на 14:00 21 вересня. Його відрядження, яке Кравченко самостійно оформив ще 13 вересня, закінчилося 18 вересня, проте до України посадовець не повернувся.

Марʼяна Гайовська пояснила, що після звільнення з посади генпрокурора Руслан Кравченко продовжує залишатися прокурором ОГП. На запитання, чи повернувся Кравченко до України та де він перебуває зараз, речниця Офісу генпрокурора повідомила, що не володіє такою інформацією.

Нагадаємо, 14 вересня Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру очільнику НАБУ Семену Кривоносу. До того, у ніч на 14 вересня, Кравченко виїхав з України на службовому авто під приводом закордонного відрядження. За його словами, він мав взяти участь у засіданні ПАРЄ, де планує поінформувати міжнародних партнерів про «реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики для державного суверенітету України».

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними «Української правди», Кравченко самостійно оформив собі відрядження з 13 по 18 вересня. Перед тим, як він покинув Україну, за кордон виїхала його дружина.

Журналісти також повідомили, що Кравченко відмовився від особистої державної охорони приблизно за дві години після того, як вніс підозру Кривоносу до ЄРДР. «УП» припустила, що на той момент Кравченко вже міг зрозуміти, що залишає Україну не в межах службового відрядження, а за наявності державної охорони встановити його місцеперебування було б значно простіше.

15 вересня Верховна Рада звільнила Кравченка з посади генпрокурора, і того ж дня звільнення підписав президент України Володимир Зеленський.