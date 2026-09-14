Відрядження Руслана Кравченка почалося 13 вересня

Генеральний прокурор Руслан Кравченко поїхав до Парижа на п’ять днів для нібито участі у слуханнях парламентської мережі ПАРЄ. Про це 14 вересня повідомила «Українська правда» з посиланням на копію наказу від 13 вересня генпрокурора та коментар Офісу генпрокурора.

У наказі Кравченко зазначив, що відбув автомобілем «з метою участі в слуханні Парламентської мережі ПАРЄ під назвою парламентські заходи щодо українських дітей у контексті міжнародної відповідальності», керуючись статтею 9 закону України «Про прокуратуру».

Відрядження генпрокурора триватиме п’ять діб, починаючи з 13 вересня.

У документі також зазначається, що всі витрати покривають організатори.

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В Офісі генпрокурора підтвердили виданню цю інформацію.

Нагадаємо, у ніч на 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко виїхав з України на службовому авто. Першими про це повідомили українські медіа, а згодом підтвердив і сам Кравченко. Він заявив, що перебуває у закордонному відрядженні, у межах якого планує поінформувати міжнародних партнерів про «реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України».

14 вересня Кравченко опублікував відеозвернення, в якому заявив про політичний тиск та повідомив про підписання підозри голові НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, справа «Карфаген» нібито мала на меті заволодіти матеріалами кримінальних проваджень в Офісі генпрокурора щодо співробітників та керівників НАБУ і САП. Останні назвали дії генпрокурора продовженням систематичних атак на антикорупційні органи.

Згодом Руслан Кравченко опублікував власне розслідування, в якому звинувачує голову НАБУ в усиновленні дитини для уникнення слідства у справі про підкуп київських студентів. Ідеться про справу 18-річної давності. Окрім підробки документів про батьківство, керівника НАБУ Семена Кривоноса підозрюють у причетності до схеми продажу землі за заниженою вартістю.

На заяву Кравченка про політичний тиск та підозру керівнику НАБУ відреагував президент України Володимир Зеленський, який закликав парламент невідкладно проголосувати за його відставку з посади генпрокурора.

15 вересня за звільнення Кравченка голосуватиме Верховна Рада, до цього моменту він виконуватиме обовʼязки генпрокурора. Раніше, 7 вересня, генпрокурор подав у відставку на тлі операції «Карфаген».