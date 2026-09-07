Руслан Кравченко заявив про звільнення з посади генерального прокурора

У понеділок, 7 вересня, Руслан Кравченко заявив, що подав у відставку з посади генерального прокурора. Про це він повідомив у своїх соцмережах.

Руслан Кравченко заявив, що його відставка з посади – політичне рішення, яке він ухвалив свідомо. Він також ще раз наголосив, що заперечує причетність до «кришування» шахрайських кол-центрів.

«Подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною», – написав Руслан Кравченко.

Зауважимо, що перед повідомленням Руслана Кравченка про відставку «Українська правда» писала, що він зустрівся з Володимиром Зеленським та головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. За даними журналістів, під час зустрічі обговорювалася подальша доля генпрокурора на посаді.

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Додамо, що раніше цього ж дня Руслан Кравченко заявляв, що піде з посади лише в тому разі, якщо про це попросить президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора у червні червня 2025 року. Він став наймолодшим генеральним прокурором в історії України, обійнявши посаду у 35 років. Кравченко замінив Андрія Костіна, який подав у відставку в жовтні 2024 року на тлі скандалу з фіктивними інвалідностями майже 50 прокурорів на Хмельниччині.

Біографія та скандали Руслана Кравченка

Руслан Кравченко народився у 1990 році в Сєвєродонецьку Луганської області. У 2012 році закінчив військово-юридичний факультет Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та розпочав кар’єру у військовій прокуратурі. У 2014–2015 роках працював прокурором 33-ї військової прокуратури Південного регіону та брав участь в АТО. Надалі працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України, у 2019–2020 роках був заступником військового прокурора Центрального регіону України, а у 2020–2021 роках очолював управління процесуального керівництва у справах про злочини в оборонно-промисловому комплексі.

У 2021 році Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. У квітні 2023 року президент Володимир Зеленський призначив його головою Київської обласної військової адміністрації, яку він очолював до кінця 2024 року. На цій посаді Кравченко, зокрема, відповідав за питання оборони області, відбудову зруйнованої інфраструктури та підтримку Сил оборони. У грудні 2024 року Кравченко очолив Державну податкову службу. 17 червня 2025 року Верховна Рада затвердила його призначення генеральним прокурором.

До призначення генеральним прокурором Руслан Кравченко опинявся в центрі уваги ЗМІ та громадських організацій переважно через майнові питання та неуспішні спроби очолити антикорупційні органи. У 2023 році під час конкурсу на посаду директора НАБУ конкурсна комісія не визнала його доброчесним, порушивши питання щодо походження статків його родини. Зокрема, йшлося про придбання нерухомості й автомобілів його матір’ю, дружиною та тещею, проходження адвокатського стажування паралельно зі службою в прокуратурі, а також політичну нейтральність через зв’язки родичів із політичними партіями.

Окрім цього, розслідувачі звертали увагу на приватизацію та подальший продаж Кравченком службової квартири в Києві, яку він отримав поза чергою як учасник бойових дій. Сам посадовець запевняв у законності процедури. Також у 2019–2020 роках він не подолав конкурсний відбір до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Офіс генерального прокурора, шахрайські кол-центри та операція НАБУ

4 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації з викриття посадовця Офісу генерального прокурора на «кришуванні» шахрайських кол-центрів. 5 вересня НАБУ уточнило, що в межах спецоперації «Карфаген» викрило заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву. Саме його слідчі вважають організатором злочинної схеми, учасники якої за регулярні хабарі не перешкоджали діяльності шахраїв.

6 вересня під час обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зачитав стенограми його розмов із генеральним прокурором. За версією САП, яку підтверджують наведені стенограми, Кропива був не лише підлеглим Кравченка, а й його довіреною особою. Зокрема, Кропива контролював ремонтні роботи у будинку Кравченка, якого немає в декларації генпрокурора. Також Сергій Кропива організовував переліт дружини начальника до Іспанії, де на той час генпрокурор перебував у відрядженні.

За даними Bihus.Info, будинок, із ремонтом якого допомагав Сергій Кропива, має площу близько 300 м², а володіє нерухомістю 73-річна жінка. Руслан Кравченко підтвердив, що дійсно користується будинком у селищі Козин на Київщині. За його словами, він із родиною оселився в орендованому будинку 1 травня 2026 року та запевнив, що «постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону».

Також Руслан Кравченко неодноразово заявляв, що не причетний до сприяння діяльності шахрайських кол-центрів.