Володимир Зеленський провів зустріч з Русланом Кравченком

У понеділок, 7 вересня, Володимир Зеленський провів зустріч із головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та генеральним прокурором Русланом Кравченком. Під час зустрічі вирішувалася подальша доля Руслана Кравченка на посаді. Про це повідомила «Українська правда».

«Українська правда» посилається на джерела в політичних колах, однак не розголошує імен співрозмовників. За їхніми даними, за результатами зустрічі Володимир Зеленський має ухвалити рішення щодо подальшого перебування Руслана Кравченка на посаді генерального прокурора.

Додамо, що вдень 7 вересня Руслан Кравченко провів зустріч із представниками ЗМІ у форматі off the record. Під час неї він заявив, що не планує залишати посаду за власним бажанням. Однак повідомив, що звільниться, якщо про це попросить президент Володимир Зеленський.

Зауважимо, що ані Володимир Зеленський, ані Руслан Кравченко не офіційно повідомляли про зустріч.

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Руслан Кравченко обіймає посаду генерального прокурора з 21 червня 2025 року. Його попередник Андрій Костін подав у відставку 22 жовтня 2024 року на тлі скандалу з фіктивною інвалідністю 49 прокурорів на Хмельниччині.

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Нагадаємо, Руслан Кравченко фігурує на записах розмов, які НАБУ зробило під час розслідування причетності посадовця Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви до «кришування» шахрайських кол-центрів. Із зафіксованих фрагментів розмов зрозуміло, що Кравченко та Кропива мали дружні відносини – підлеглий генпрокурора виконував особисті доручення, що не стосувалися роботи. Зокрема, контролював ремонтні роботи у незадекларованому будинку генпрокурора у селищі Козин на Київщині.