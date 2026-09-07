Руслан Кравченко заявив, що не подаватиме у відставку

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не подаватиме у відставку з посади за власним бажанням. Про це Кравченко заявив під час спілкування з журналістами, передає у понеділок, 7 вересня, LIGA.net. Заява пролунала на тлі фігурування Кравченка на записах розмов, зроблених НАБУ у справі «Карфаген».

За словами Руслана Кравченка, він не планує йти з посади генерального прокурора за власним бажанням. Однак, якщо про це попросить президент Володимир Зеленський та Верховна Рада, то він звільниться.

Також Руслан Кравченко заявив, що викритого НАБУ Сергія Кропиву подали на розгляд кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а стосовно ще шістьох співробітників ОГП розпочали службове розслідування.

Зауважимо, що 7 вересня Центр протидії корупції повідомляв, що Руслан Кравченко проводить зустріч з представниками ЗМІ у форматі off the record. Такий формат передбачає спілкування з журналістами «не під запис».

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«Після гучного корупційного скандалу в Офісі генпрокурора зробили не публічну пресконференцію, а закрите спілкування. Адже є бажання вплинути на те, що думають і пишуть журналісти, але так, щоб при цьому уникнути публічної фіксації своїх слів, за які треба відповідати», – зауважили у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, 5 вересня НАБУ повідомило, що у межах спецоперації «Карфаген» викрило заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву на сприянні діяльності шахрайських кол-центрів. За версією слідства, Кропива є організатором злочинної схеми, учасники якої за регулярні хабарі не перешкоджали роботі шахраїв, а отримані незаконним шляхом гроші – легалізовували.

6 вересня під час обрання Кропиві запобіжного заходу прокурор САП озвучив стенограми його розмов з генпрокурором Русланом Кравченком. З наведених фрагментів зрозуміло, що Сергій Кропива та Руслан Кравченко мають дружні стосунки. Кропива виконував різні доручення Кравченка, які не стосуються роботи. Зокрема, допомагав робити ремонт у незадекларованому будинку Кравченка у селищі Козин на Київщині.

Того ж дня журналісти Bihus.Info повідомили, що знайшли будинок Кравченка, про який він говорив з Кропивою. Це будинок площею приблизно 300 м², який належить 73-річній жінці. Генеральний прокурор підтвердив, що дійсно користується цим будинком. За його словами, він з родиною орендує згаданий будинок та оселився у ньому 1 травня 2026 року, й «постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону».

Також генеральний прокурор неодноразово заявляв, що не причетний до сприяння діяльності шахрайських кол-центрів.