Стіни незадекларованого будинку, який орендує Руслан Кравченко

У неділю, 6 вересня, генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечив свою причетність до схеми з отримання та легалізації грошей від незаконних колцентів, роботу яких викрило НАБУ в межах операції «Карфаген». Крім того, він підтвердив, що живе в будинку на 280 м², який виявили в Козині журналісти Bihus.Info.

За словами Кравченка, плівки НАБУ у справі про колцентри не підтверджують його причетності до «кришування» незаконної діяльності. Генпрокурор наголосив, що «просто розмови» не мають ніякого стосунку до нього.

«Розмови – це просто розмови, як і фото сейфа з грошима є лише фото сейфа з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має, а є лише, за твердженням адвокатів, фотографією з іншого кримінального провадження», – написав Руслан Кравченко.

Також Кравченко заявив, що його подорожі та видатки в межах побутових питань його родини відбувалися виключно в межах законодавства та задекларованих доходів. Крім того, він прокоментував будинок у Козині в його розпорядженні, в якому, за даними САП, допомагав проводити ремонт підозрюваний у «кришуванні» кол-центрів заступник Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива.

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«До будинку площею 280 м², у якому проживає наша родина на праві оренди: ми його обрали ще взимку, але він потребував доробок і налаштування обладнання. Саме в цьому контексті обговорювалися робота майстрів, сигналізація та побутова техніка», – заявив Кравченко.

За словами генпрокурора, він з родиною переїхав до будинку 1 травня 2026 року. Коментуючи, чому нерухомість не згадувалася у декларації посадовця, Кравченко заявив, що «його постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону».

Нагадаємо, 6 вересня журналісти Bihus.Info знайшли будинок Руслана Кравченка, який фігурує у справі про шахрайські колцентри. За даними розслідувачів, будинок розташований у селищі Козин та має площу близько 300 м². Володіє нерухомістю 73-річна жінка, яка відкрила ФОП місяць тому.

За даними САП, під час розмов із підозрюваним Сергієм Кропивою Кравченко доручив Кропиві замінити генератор та висловлював невдоволення тим, що сигналізацію в будинку встановили без його відома. Інші фрагменти зафіксованих розмов свідчать про те, що Кропива звітував генпрокурору про виконані в будинку роботи, зокрема встановлення каміна. Також вони обговорювали заміну побутової техніки, проблеми з льодогенератором та електропроводкою.