Польща пропонує розмістити виробництво Patriot для України на «безпечній території»

Польща запропонувала розмістити на її території виробництво ракет Patriot для України в разі отримання ліцензії від США. Про це повідомила 26 вересня заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька, передає RMF24.

Після повідомлення президента України Володимира Зеленського про те, що лідер США Дональд Трамп ухвалив «остаточне рішення» про надання Україні ліцензій на виробництво ракет Patriot, Польща запропонувала стати майданчиком для виробничої інфраструктури. Собковяк-Чарнецька зазначила, що пропозиція буде дійсною, якщо Україна таки отримає ліцензію на виробництво американських снарядів.

«Побачимо, чи це станеться. Ми запропонували, що якщо планується будівництво такого заводу в Україні, ми пропонуємо побудувати його в Польщі, щоб він знаходився на так званій безпечній території», – повідомила заступниця міністра.

За словами посадовиці, Польща також подала заявку на обслуговування, а згодом і виробництво Patriot, та наголосила, що ця ініціатива не залежить від України. Собковяк-Чарнецька додала, що якщо США таки ухвалять рішення про передачу ліцензій Україні, це не зупинить польські переговори щодо власного проєкту.

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Нагадаємо, Польща озвучувала пропозицію виробляти ракети для Patriot разом з Україною ще у липні. Тоді країна пропонувала створити сервісний центр для обслуговування ракет-перехоплювачів.

Зазначимо, 22 вересня Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що президент США «позитивно ставиться» до надання Україні ліцензії на виробництво Patriot. Крім того, за словами Зеленського, готовність передати ліцензії Україні озвучила і компанія-виробник цих ракет – Raytheon.