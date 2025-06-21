Руслан Кравченко став четвертим генеральним прокурором за чинної влади

У суботу, 21 червня, президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України. Про це йдеться в указі президента.

«Призначити Кравченка Руслана Андрійовича Генеральним прокурором», – йдеться у тексті указу Зеленського №416/2025.

Призначення Кравченка відбулося менш ніж за тиждень – 16 червня Володимир Зеленський надіслав подання до Верховної Ради, запропонувавши Кравченка на посаду генпрокурора, а вже наступного дня депутати Верховної Ради підтримали його кандидатуру.

Зазначимо, Руслан Кравченко став наймолодшим генеральним прокурором в історії України. Посадовцю виповнилося 35 років – це граничний від для того, щоб обіймати посаду.

Під час виступу у Верховній Раді Кравченко пообіцяв «тримати всіх у межах закону» та повідомив, що має 11 років прокурорського стажу.

Нагадаємо, попередника Руслана Кравченка, Андрія Костіна, звільнили у жовтні 2024 року на тлі скандалу про фіктивну інвалідність 49 прокурорів на Хмельниччині. Костін обіймав посаду генпрокурора з липня 2022 року. Після звільнення генпрокурора виконувачем його обов’язків став Олексій Хоменко. Втім, влада не призначала нового генпрокурора протягом майже восьми місяців.

Що відомо про Руслана Кравченка

35-річний Руслан Кравченко у 2012 році працював слідчим Севастопольської прокуратури, де він виконував заходи із забезпечення дотримання законодавства у воєнній сфері Криму. У 2013 він пішов на підвищення та працював старшим слідчим до окупації Криму у 2014 році. Брав участь в АТО та виконував службові обов’язки прокурора 33-ї військової прокуратури у Дебальцевому та Бахмуті.

Після цього у 2014 році Кравченка призначили на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури. На посаді він займався наглядом за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України.

Руслан Кравченко був прокурором у справі, де президента-втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

У 2015-2019 роках Руслан Кравченко обіймав низку посад у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України. За даними «Радіо Свобода», у 2018 році Кравченко отримав службове житло, а вже 2019 року – приватизував й імовірно продав його. Як інформує Центр протидії корупції, на момент приватизації службового житла сімʼя Кравченка не потребувала поліпшення житлових умов – у його дружини вже була двокімнатна квартира. Кравченко на конкурсах пояснював, що квартира дружини – це її приватна власність, на яку він не має прав. Тому продав квартиру від держави, щоб придбати більше житло.

У 2019-2020 року працював заступником військового прокурора Центрального регіону України, а згодом перевівся на посаду прокурора Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

У 2020 році Кравченко почав працювати в Офісі генпрокурора, обіймаючи посаду начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу. Вже 2021 року він очолив Бучанську окружну прокуратуру на Київщині. На початку повномасштабного вторгнення Кравченко фіксував та розслідував воєнні злочини росіян у Бучі.

У 2023 році Руслан Кравченко взяв участь у конкурсі на очільника НАБУ, проте не пройшов співбесіду. Втім, того ж року Володимир Зеленський призначив його головою Київської обласної державної адміністрації. Втім, у грудні 2024 року президент звільнив Кравченка з посади за поданою них заявою та призначив на посаду голови Державної податкової служби України.