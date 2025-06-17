Кравченко обіймав посаду керівника ДПУ з кінця 2024 року

У вівторок, 17 червня, Верховна Рада проголосувала за призначення керівника Державної податкової служби Руслана Кравченка генеральним прокурором України. За це проголосували 273 народні депутати, повідомив Ярослав Железняк.

Днем раніше, 16 червня, президент Володимир Зеленський подав кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генпрокурора.

Виступ Руслана Кравченка у залі Верховної Ради 17 червня (Фото Ярослава Железняка/телеграм)

Нагадаємо, колишній генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку ще у жовтні 2024 року. Це сталося на тлі скандалу про фіктивну інвалідність 49 прокурорів на Хмельниччині. Костін обіймав посаду генпрокурора з липня 2022 року, замінивши на цій посаді Ірину Венедіктову.

29 жовтня Верховна Рада звільнила 52-річного Андрія Костіна з посади генерального прокурора. А вже 31 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Костіна.

Після звільнення Андрія Костіна виконувачем обов’язків генпрокурора України став Олексій Хоменко. Утім, офіційного призначення нового генерального прокурора так і не відбулося.

Що відомо про Руслана Кравченка

Русланові Кравченку 35 років. У 2012 році він працював слідчим Севастопольської прокуратури, а у 2013 – став старшим слідчим. Кравченко пропрацював на цій посаді до окупації Криму у 2014 році. Брав участь в АТО та був прокурором 33-ї військової прокуратури у Дебальцевому та Бахмуті.

Після цього у 2014 році Кравченка призначили на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури.

У 2015-2019 роках Руслан Кравченко обіймав низку посад у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України. Руслан Кравченко був прокурором у справі, де президента-втікача Віктора Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

За даними «Радіо Свобода», у 2018 році Кравченко отримав службове житло, а вже 2019 року – приватизував й імовірно продав його. Як інформує Центр протидії корупції, на момент приватизації службового житла сімʼя Кравченка не потребувала поліпшення житлових умов – у його дружини вже була двокімнатна квартира. Кравченко на конкурсах пояснював, що квартира дружини – це її приватна власність, на яку він не має прав. Тому продав квартиру від держави, щоб придбати більше житло.

У 2019-2020 роках працював заступником військового прокурора Центрального регіону України, а згодом перевівся на посаду прокурора Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

У 2020 році Кравченко влаштувався на роботу в Офіс генпрокурора на посаду начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу. Вже у 2021 році він очолив Бучанську окружну прокуратуру на Київщині.

У 2023 році Руслан Кравченко взяв участь у конкурсі на очільника НАБУ, проте не пройшов співбесіду. Того ж року президент Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка головою Київської обласної військової адміністрації. Уже в грудні 2024 року президент звільнив Кравченка з посади за поданою ним заявою та призначив на посаду керівника Державної податкової служби України.