Андрій Костін виступає у Верховній Раді перед голосуванням про його звільнення

У вівторок, 29 жовтня, депутати Верховної Ради України підтримали відставку генерального прокурора Андрія Костіна. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За звільнення Андрія Костіна з посади, яку він обіймав з липня 2022 року, проголосували 255 депутатів. Рішення про звільнення Костіна з поста генпрокурора ухвалили через тиждень після його заяви про відставку.

Найближчим часом Андрія Костіна також мають виключити зі складу Ради національної безпеки та оборони (РНБО), де він був членом з серпня 2022 року.

«На жаль, не всі системні проблеми вдалося вирішити за час моєї роботи на посаді. Тому, за європейською практикою, як особа, яка несе політичну відповідальність за дії підлеглих, я прийняв рішення подати заяву про звільнення, яку попросив ВР підтримати», – повідомив Андрій Костін, передає пресслужба Офісу генпрокурора.

Андрій Костін у Верховній Раді / Фото Ярослава Железняка

Нагадаємо, протягом жовтня правоохоронці викрили низку масштабних корупційних схем в обласних медико-соціальних експертних комісій. Правоохоронці викрили посадовців МСЕК, які організували видачу підробних посвідок про інвалідність. Зокрема, голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, вдома у якої знайшли 6 млн доларів готівкою, допомогла оформити інвалідність 49 прокурорам на Хмельниччині та їхнім близьким родичам.

На тлі цього президент Володимир Зеленський призначив засідання РНБО. 22 жовтня, після проведення засідання, він оголосив про низку рішень для «повернення справедливості» – зокрема, кадрові рішення, ліквідацію МСЕК та «політичну відповідальність» Генерального прокурора Андрія Костіна.

Одразу після засідання РНБО Костін подав у відставку. 51-річний юрист з Одеси обіймав посаду генерального прокурора з 28 липня 2022 року. Хто стане наступним генеральним прокурором, наразі невідомо.