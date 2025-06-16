Руслан Кравченко обіймав посади голови КМДА та ДПС

Президент України Володимир Зеленський надіслав подання до Верховної Ради із кандидатурою чинного голови Державної податкової службі Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора. Про це повідомив у понеділок, 16 червня, спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«Відповідно до пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України до Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Кравченка Руслана Андрійовича на посаду Генерального прокурора», – йдеться у повідомлення Стефанчука.

За його словами, парламент розгляне подання президента на одному з найближчих пленарних засідань.

Що відомо про Руслана Кравченка

35-річний Руслан Кравченко у 2012 році працював слідчим Севастопольської прокуратури, де він виконував заходи із забезпечення дотримання законодавства у воєнній сфері Криму. У 2013 він пішов на підвищення та працював старшим слідчим до окупації Криму у 2014 році. Брав участь в АТО та виконував службові обов’язки прокурора 33-ї військової прокуратури у Дебальцевому та Бахмуті.

Після цього у 2014 році Кравченка призначили на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури. На посаді він займався наглядом за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України.

Руслан Кравченко був прокурором у справі, де президента-втікача Віктора Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

У 2015-2019 роках Руслан Кравченко обіймав низку посад у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України. За даними «Радіо Свобода», у 2018 році Кравченко отримав службове житло, а вже 2019 року – приватизував й імовірно продав його. Як інформує Центр протидії корупції, на момент приватизації службового житла сімʼя Кравченка не потребувала поліпшення житлових умов – у його дружини вже була двокімнатна квартира. Кравченко на конкурсах пояснював, що квартира дружини – це її приватна власність, на яку він не має прав. Тому продав квартиру від держави, щоб придбати більше житло.

У 2019-2020 року працював заступником військового прокурора Центрального регіону України, а згодом перевівся на посаду прокурора Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

У 2020 році Кравченко починає працювати в Офісі генпрокурора, обіймаючи посаду начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу. Вже 2021 року він очолив Бучанську окружну прокуратуру на Київщині. На початку повномасштабного вторгнення Кравченко фіксував та розслідував воєнні злочини росіян у Бучі.

У 2023 році Руслан Кравченко взяв участь у конкурсі на очільника НАБУ, проте не пройшов співбесіду. Втім, того ж року Володимир Зеленський призначив його головою Київської обласної державної адміністрації. Втім, у грудні 2024 року президент звільнив Кравченка з посади за поданою них заявою та призначив на посаду голови Державної податкової служби України. На посаді Кравченко перебуває донині.

Зазначимо, Руслан Кравченко може обійняти посаду генпрокурора після Андрія Костіна – у жовтні 2024 року він подав у відставку на тлі скандалу про фіктивну інвалідність 49 прокурорів на Хмельниччині. Костін обіймав посаду генпрокурора з липня 2022 року.

Після звільнення Костіна виконувачем обов’язків генпрокурора України став Олексій Хоменко. Втім, офіційного призначення нового генерального прокурора так і не відбулося.