Ексочільник Київської ОДА Руслан Кравченко (ліворуч) та голова Полтавської ОДА Філіп Пронін (праворуч)

Кабінет міністрів України призначив колишнього керівника Київської ОВА Руслана Кравченка на посаду голови Державної податкової служби, а екскерівника Полтавської ОДА Філіпа Проніна – головою Державної служби фінансового моніторингу. Про це повідомив 31 грудня у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

34-річний Руслан Кравченко очолював Київську облдержадміністрацію з 10 квітня 2023 року до 28 грудня 2024 року. Днями стало відомо, що Кабмін погодив звільнення посадовця згідно з поданою ним заявою, а президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Проте вже у вівторок, 31 грудня, Руслан Кравченко отримав керівну посаду у Державній податковій службі України.

Водночас екскерівника Полтавської ОДА Філіпа Проніна, якого звільнили в один день із Русланом Кравченком, 31 грудня призначили головою Державної служби фінансового моніторингу.

Додамо, що Руслан Кравченко народився 14 березня 1990 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області. З 2007 по 2012 рік навчався на військово-юридичному факультеті Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Пізніше працював на різних посадах у прокуратурі. Протягом двох років був керівником Бучанської окружної прокуратури. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Філіп Пронін народився 29 вересня 1982 року в місті Київ. У 2005 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «міжнародна економіка», а у 2018 році став випускником Фінансово-правового коледжу. У 2017 році очолив управління виявлення та розшуку активів АРМА, а в січні 2020 був призначений заступником голови Агентства. Був призначений головою Полтавської обласної державної адміністрації 10 жовтня 2023 року.