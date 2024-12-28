Очільник Полтавської ОДА Філіп Пронін (ліворуч) та голова Київської ОДА Руслан Кравченко (праворуч)

У суботу, 28 грудня, Кабінет міністрів України погодив звільнення голів Київської та Полтавської обласних державних адміністрацій. Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За інформацією політика, йдеться по голову Київської ОДА Руслана Кравченка і керівника Полтавської ОДА Філіпа Проніна. Причин їхнього звільнення Тарас Мельничук не назвав.

Зауважимо, що 34-річний Руслан Кравченко очолював Київську обласну державну адміністрацію з 10 квітня 2023 року. До призначення на посаду Руслан Кравченко упродовж двох років був керівником Бучанської окружної прокуратури. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня. Посадовець також брав участь у конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ), але перемогти не зміг. У Центрі протидії корупції, аналізуючи кандидатів, тоді вказували, що Кравченко приватизував і продав службове житло, яке отримав у грудні 2018 року.

42-річний Філіп Пронін був призначений головою Полтавської обласної державної адміністрації 10 жовтня 2023 року. До того він обіймав посаду заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Посадовець представляв Україну під час Мінських переговорів. У 2017 році очолив Управління виявлення та розшуку активів АРМА, а в січні 2020 був призначений заступником голови Агентства. У 2021 році Філіп Пронін увійшов до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.