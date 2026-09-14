Руслан Кравченко заявив, що поїхав у закордонне відрядження

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який заявив про підписання підозри голові НАБУ Семену Кривоносу, виїхав з України у ніч на понеділок, 14 вересня. Про це повідомили «Центр протидії корупції», «Українська правда» та волонтер Сергій Стерненко. Згодом інформацію про виїзд за кордон підтвердив сам Кравченко.

За даними джерел «УП» у правоохоронних органах, Руслан Кравченко перетнув кордон о 02:30 ночі на службовому автомобілі. За попередніми даними, Кравченко використав як підставу для перетину кордону відрядження до Литви.

У «Центрі протидії корупції» заявили, що Кравченко підписав підозру директору НАБУ в обмін на можливість втекти за кордон.

Згодом Руслан Кравченко підтвердив, що виїхав за кордон. Він заявив, що перебуває у закордонному відрядженні.

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«В його межах заплановано ряд зустрічей в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України», – заявив Кравченко.

Доповнено о 10:40. Джерела «Української правди» повідомили, що Руслан Кравченко перетнув кордон через пункт пропуску «Шегині» на Львівщині. Також з України виїхала й дружина Кравченка – Олександра Шовкопляс. За даними журналістів, вона перетнула кордон з Молдовою 12 вересня.

Нагадаємо, після проведення НАБУ і САП операції «Карфаген» з викриття покривання шахрайських кол-центрів посадовцями ОГП генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку. Втім, оскільки за його звільнення ще не проголосували депутат Верховної Ради, він продовжує виконувати обовʼязки генпрокурора.

В межах спецоперації «Карфаген» НАБУ викрило заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву. Під час судових засідань САП оприлюднила стенограми розмов Кропиви із Русланом Кравченком, які підтверджують, що підозрюваний посадовець був довіреною особою генпрокурора – зокрема, керував ремонтом його незадекларованого будинку та організовував поїздки дружині Кравченка.

Сам генпрокурор заперечує причетність до сприяння діяльності шахрайських кол-центрів.

14 вересня Кравченко опублікував відеозвернення, в якому заявив про політичний тиск та повідомив про підписання підозри голові НАБУ Семену Кривоносу. У НАБУ і САП назвали дії генпрокурора продовженням систематичних атак на антикорупційні органи.

На заяву Кравченка відреагував президент України Володимир Зеленський, який закликав парламент невідкладно проголосувати за його відставку з посади генпрокурора.