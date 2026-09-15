Зеленський звільнив Кравченка з посади генерального прокурора

У вівторок, 15 вересня, Володимир Зеленський підписав указ №932/2026 про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора, опублікований на сайті Офісу Президента.

Вдень 15 вересня Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України. Це рішення підтримали 317 народних депутатів.

Нагадаємо, 7 вересня Руслан Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора на тлі операції НАБУ «Карфаген». У межах цієї справи НАБУ викрило підлеглого Кравченка на «кришуванні» шахрайських кол-центрів. Йдеться про заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву, який також мав дружні стосунки з Русланом Кравченком.

14 вересня стало відомо, що Руслан Кравченко виїхав до Парижа нібито у відрядження, яке оформив собі сам. Крім того, він заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а документ відправив йому «Укрпоштою». За версією Руслана Кравченка, Семен Кривонос у 2009 році всиновив дитину для уникнення слідства про підкуп студентів. Того ж дня Офіс генерального прокурора спростував оголошення підозри Семену Кривоносу, а Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генпрокурора.

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Увечері 15 вересня стало відомо, що управлінські функції в Офісі генерального прокурора виконує заступник Кравченка Максим Крим, з яким вони разом служили в Головній військовій прокуратурі. Журналісти знайшли у дружини Максима Крима та її батьків російські паспорти.