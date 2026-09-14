Семену Кривоносу не повідомляли про підозру

Офіс генерального прокурора у понеділок, 14 вересня, спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу, яку раніше поширив колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко.

У відомстві заявили, що в межах відповідного кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, не повідомляли про підозру в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

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«Така інформація не відповідає дійсності», – наголосили в Офісі генпрокурора.

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Там також зазначили, що юридичних підстав для повідомлення про підозру не було, а відповідні заяви назвали позбавленими правового сенсу. В ОГП додали, що записи в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про повідомлення про підозру були скасовані.

Водночас Руслан Кравченко майже одночасно заявив, що рішення про підозру було «належно направлене» і це підтверджують поштові квитанції. Він також заявив, що будь-яка спроба скасувати це рішення або видалити відповідні відомості з ЄРДР може свідчити про політичне та протиправне втручання.

Нагадаємо, 14 вересня Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

Також він оприлюднив власне розслідування, у якому звинуватив Кривоноса в усиновленні дитини для уникнення слідства у справі про підкуп київських студентів. У відео фігурує жінка під псевдонімом «Рея», яку Кравченко називає матір’ю всиновленої Кривоносом дитини. Самого директора НАБУ слідчі нібито називають «Янусом».