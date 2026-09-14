Руслан Кравченко очолював Офіс генерального прокурора з червня 2025 року

Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ №905/2026 оприлюднили у понеділок, 14 вересня.

У документі зазначено, що Руслана Кравченка відсторонено від посади генерального прокурора. Причини цього рішення президент не уточнив.

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Зазначимо, що відповідно до чинного законодавства, під час дії воєнного стану президент має право відсторонити від посади посадовця, якого він уповноважений призначати та звільняти. На цей період глава держави також може покласти виконання його обов’язків на іншу людину.

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Кравченко очолював Офіс генерального прокурора з червня 2025 року. До цього він працював у прокуратурі, очолював Бучанську окружну прокуратуру, Київську обласну державну адміністрацію та Державну податкову службу. У 2023 році Кравченко також претендував на посаду директора НАБУ, однак конкурс виграв Семен Кривонос. У червні 2025 року Верховна Рада підтримала призначення Кравченка генеральним прокурором, після чого Зеленський підписав відповідний указ про його призначення.

Нагадаємо, 7 вересня Кравченко повідомив, що подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це рішення політичним та заявив, що не хоче, аби посаду генпрокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Його заява прозвучала на тлі розслідування НАБУ та САП щодо можливого «кришування» шахрайських кол-центрів. Напередодні детективи НАБУ проводили обшуки у службових приміщеннях, якими користувався Кравченко.

Згодом Кравченко заявив про політичний тиск та повідомив про підписання підозри голові НАБУ Семену Кривоносу. Антикорупційні органи назвали ці дії продовженням атак на НАБУ і САП. Президент Володимир Зеленський після цього закликав Верховну Раду невідкладно розглянути питання про звільнення Кравченка з посади.

У ніч на 14 вересня Кравченко виїхав з України на службовому автомобілі. Згодом він підтвердив, що перебуває у закордонному відрядженні. За його словами, під час поїздки він планує поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію в системі антикорупційних органів України.

«Українська правда» писала, що Кравченко самостійно оформив собі пʼятиденне відрядження до Парижа. За їхніми даними, він вирушив для участі у слуханнях парламентської мережі ПАРЄ.