Максим Крим виконує управлінські функції в Офісі генерального прокурора

Після відставки Руслана Кравченка управлінські функції в Офісі генерального прокурора виконує його заступник – Максим Крим. Про це hromadske повідомила речниця ОГП Мар’яна Гайовська.

За словами Мар’яни Гайовської, Максима Крима не призначали виконувачем обовʼязків генерального прокурора окремим наказом.

«За розподілом обов’язків як заступник генерального прокурора він здійснює відповідні управлінські функції, крім тих повноважень і процесуальних рішень, які законом віднесені виключно до компетенції генерального прокурора», – цитує hromadske Марʼяну Гайовську.

За даними «Слідства.Інфо», дружина Максима Крима – Ганна Крим – у 2014 році отримала паспорт Росії. Також російський паспорт мають її батьки – Вʼячеслав та Лариса Юшкови. Ганна Крим отримала паспорт громадянки Росії 2 квітня 2014 року, а її батьки – 30 квітня того ж року. Всі вони були зареєстровані у Севастополі. Також, за даними журналістів, російський паспорт Ганни Крим залишається чинним, однак редакція не змогла зʼясувати, чи анулювала вона його та чи користується ним зараз. Водночас «Слідство.Інфо» зауважує, що після 18 березня Росія примусово паспортизувала кримчан. Щоб відмовитися від паспорта РФ, необхідно було написати заяву в пунктах міграційної служби.

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Дружина Максима Крима Ганна Крим

Відомо, що після отримання російського паспорта Ганна Крим до жовтня 2015 року їздила до Криму з материкової частини України, ймовірно, до батьків, які залишилися там жити після окупації. Також «Слідство.Інфо» встановило, що мати Ганни Крим Лариса Юшкова з 2015 до 2021 року неодноразово літала до Росії.

Більше про Максима Крима

Максим Крим працює в прокуратурі з 2010 року. До листопада 2014-го він працював в органах військової прокуратури Військово-морських Сил України, а також Кримського та Західного регіонів. У 2018 році колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповідав «Бабелю», що навесні 2014 року Максим Крим та Руслан Кравченко знищили документи Кримської прокуратури з нагляду у військовій сфері та виїхали на материкову частину України.

Пізніше Максим Крим разом із Русланом Кравченком служили в Головній військовій прокуратурі та обидва входили до групи державних обвинувачів у справі про держзраду Віктора Януковича. У 2023 році Максим Крим став керівником Київської обласної прокуратури, а 25 червня 2025 року обійняв посаду заступника генерального прокурора.

Нагадаємо, 7 вересня Руслан Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора на тлі операції НАБУ «Карфаген», у межах якої викрили його підлеглого Сергія Кропиву. За даними слідчих, Кропива організував схему «кришування» шахрайських кол-центрів. Крім того, за даними НАБУ, Кравченко та Кропива мали дружні стосунки, однак Кравченко неодноразово заявляв, що не причетний до злочинної схеми. 15 вересня Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.