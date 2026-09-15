Руслана Кравченка звільнили з посади генерального прокурора України

Верховна Рада у вівторок, 15 вересня, підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів. Тих, хто утримався або проголосував проти, не було.

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Перед голосуванням Кравченко опинився в центрі скандалу. Він опублікував відеозвернення, у якому заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Він звинуватив Кривоноса у підробленні документів та фіктивному усиновленні дитини нібито для уникнення відповідальності у справі про підкуп студентів.

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Після цього генпрокурор виїхав за межі України. На ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський. Він закликав народних депутатів невідкладно підтримати звільнення Кравченка з посади. Згодом на сайті президента з'явився указ про його відсторонення.

Водночас ввечері 14 вересня Офіс генпрокурора спростував інформацію про повідомлення Кривоносу про підозру. Сам Кравченко наполягав, що рішення про підозру було належно направлене, і посилався на поштові квитанції.

15 вересня гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що компанія перевірить обставини відправлення листів із підозрами Кривоносу та працівникам САП. За його словами, з оприлюднених Кравченком чеків видно, що відправлення оплачували готівкою у відділенні, хоча договором «Укрпошти» з Офісом генпрокурора передбачена безготівкова оплата.