Напередодні Кравченко заявив, що рішення про підозру було «належно направлене»

АТ «Укрпошта» перевірить обставини відправки листів із підозрами керівнику НАБУ та працівникам САП від відстороненого генерального прокурора Руслана Кравченка. Про це у вівторок, 15 вересня, повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За словами Смілянського, з оприлюднених у соцмережах Кравченком фотокопій чеків видно, що відправлення оплачували готівкою безпосередньо у відділенні. Водночас Бюджетний кодекс України та договір «Укрпошти» з Офісом генерального прокурора передбачають безготівкову оплату.

Зважаючи на це, а також заяву самого Офісу генпрокурора про те, що керівнику НАБУ Семену Кривоносу не повідомляли про підозру і скасували відповідні відмітки в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, «Укрпошта» перевірить оформлення поштових відправлень, які оприлюднив Кравченко.

«Товариство звернулося за необхідними офіційними роз’ясненнями. Подальше опрацювання цих відправлень здійснюватиметься виключно відповідно до вимог законодавства, Правил надання послуг поштового зв’язку та встановлених процедур. Усі дії АТ “Укрпошта”, попри певні правові невизначеності, викликані поточною ситуацією, будуть здійснені у чіткій відповідності до законодавства», – ідеться в заяві.

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Нагадаємо, 14 вересня Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру щодо директора НАБУ Семена Кривоноса та ще однієї близької до керівника САП Олександра Клименка людини.

Зокрема, він оприлюднив власне розслідування, у якому звинуватив Кривоноса в «підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивному усиновленні з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді».

Увечері того ж дня Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу, яку раніше поширив Кравченко.

Зі свого боку Руслан Кравченко майже одночасно заявив, що рішення про підозру було «належно направлене» і це підтверджують поштові квитанції. Він також заявив, що будь-яка спроба скасувати це рішення або видалити відповідні відомості з ЄРДР може свідчити про політичне та протиправне втручання.

Фото з фейсбуку Руслана Кравченка