За влаштування сміттєзвалища на Прикарпатті оштрафували посадовців нафтопереробної компанії
Технологу та бухгалтерці «Прикарпаткомплекту» призначили по 359 тис. грн штрафу
Рожнятівський районний суд визнав головного технолога ПП «Прикарпаткомплект» Юрія Сомікова та бухгалтерку фірми Наталію Тіцьку винними у забрудненні земель шкідливими відходами і призначив їм по 359,8 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку від 11 вересня, з березня 2024 року посадовці розміщували відходи нафтопродуктів, металобрухту та будівельного сміття на земельній ділянці Рожнятівської селищної ради. Унаслідок таких дій там утворилося стихійне звалище площею 110 м2, а довкіллю завдано збитків на майже 360 тис. грн.
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Під час судового засідання обвинувачені визнали свою вину та підтвердили, що викидали сміття на комунальній землі. Наразі вони прибрали ділянку та відшкодували збитки селищній раді. У раді зазначили, що не мають претензій до посадовців. Суд також врахував позитивну характеристику працівників підприємства та активне сприяння ними розкриттю злочину.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ігор Максимів визнав Юрія Сомікова та Наталію Тіцьку винними у забрудненні земель і призначив їм по 359,8 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.
За даними аналітичної системи Youcontrol, приватне підприємство «Прикарпаткомплект» зареєстроване у 2005 році в Богородчанах, займається виробництвом продуктів нафтоперероблення. Власницею компанії є франківка Богданна Боднарук.