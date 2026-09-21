Суд врахував, що обвинувачені відшкодували збитки селищній раді

Рожнятівський районний суд визнав головного технолога ПП «Прикарпаткомплект» Юрія Сомікова та бухгалтерку фірми Наталію Тіцьку винними у забрудненні земель шкідливими відходами і призначив їм по 359,8 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 11 вересня, з березня 2024 року посадовці розміщували відходи нафтопродуктів, металобрухту та будівельного сміття на земельній ділянці Рожнятівської селищної ради. Унаслідок таких дій там утворилося стихійне звалище площею 110 м2, а довкіллю завдано збитків на майже 360 тис. грн.

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Під час судового засідання обвинувачені визнали свою вину та підтвердили, що викидали сміття на комунальній землі. Наразі вони прибрали ділянку та відшкодували збитки селищній раді. У раді зазначили, що не мають претензій до посадовців. Суд також врахував позитивну характеристику працівників підприємства та активне сприяння ними розкриттю злочину.

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Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ігор Максимів визнав Юрія Сомікова та Наталію Тіцьку винними у забрудненні земель і призначив їм по 359,8 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.

За даними аналітичної системи Youcontrol, приватне підприємство «Прикарпаткомплект» зареєстроване у 2005 році в Богородчанах, займається виробництвом продуктів нафтоперероблення. Власницею компанії є франківка Богданна Боднарук.