У Львові буде хмарно з проясненнями

На Львівщину повернеться тепло, хоч температура повітря й підвищиться всього на кілька градусів. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли прогноз погоди до 30 вересня.

У суботу, 26 вересня, у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер південний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 4–9°С, вдень потепліє до 15–20°С тепла. У Львові температура вночі опускатиметься до 6–8°С, вдень становитиме 16–18°С тепла.

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У неділю, 27 вересня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, можливий незначний дощ. Вдень позначки термометрів показуватимуть близько 18°C тепла.

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У понеділок, 28 вересня, у Львові та області буде хмарна погода, вдень температура повітря показуватиме максимально 18°С тепла, вночі – близько 9°С тепла.

У вівторок, 29 вересня, у Львові та області буде переважно сонячно, опадів не прогнозують. Вдень позначки термометрів показуватимуть близько 18°С тепла.

У середу, 30 вересня, у Львові та на Львівщині зберігатиметься комфортна осіння погода.Вдень позначки термометрів показуватимуть близько 17°С тепла, опадів не прогнозують.

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