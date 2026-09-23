Зима 2026-2027 років очікується у Європі м’якшою, ніж зазвичай

Зима 2026–2027 років очікується у Європі, зокрема й в Україні, м’якшою, ніж зазвичай, з можливим рекордним теплом у грудні. Про це повідомляє компанія Climate Impact, яка оприлюднила прогноз по місяцях із листопада 2026 року по березень 2027 року.

Одним із факторів такого м’якого прогнозу є cупер Ель-Ніньйо, а також незвично висока температура морів, яка влітку 2026 року спричинила аномальну спеку у Європі. За даними фахівців, морська спека та посуха навколо Європи взимку створить м’який кліматичний зсув.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Прогноз погоди по місяцях:

Листопад 2026 року

Погода в листопаді 2026 року по всій Європі буде теплішою, ніж зазвичай, тоді як у східній частині Центральної Європи очікуються сезонно прохолодніші умови. Найбільші теплові аномалії прогнозують у Південно-Східній Європі. Активна циклонічна діяльність також може допомогти послабити наслідки посухи літа 2026 року.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Грудень 2026 року

Цей місяць може стати рекордно теплим для Європи. Найбільші температурні аномалії очікуються у східній частині континенту. Водночас у Південній Європі прогнозують сухішу, ніж зазвичай, погоду, а основна зона активної циклонічної діяльності зміститься на північ, зокрема в район Ірландії.

Січень 2027 року

У січні зросте ймовірність надходження холодних повітряних мас через Чорноморський регіон і Східну Європу. Подекуди вони можуть ненадовго досягати й Центральної Європи. Водночас у Південно-Західній Європі в середині зими очікується м’яка погода.

Лютий 2027 року

У цьому місяці може несподівано повернутися потепління, а у горах Південно-Центральної Європи посиляться снігопади.

Березень 2027 року

Пізня зима, зокрема березень, буде холодним по всій Європі, однак детальніші прогнози можна буде робити взимку 2027 року.