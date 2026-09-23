Дим після влучання ворожого БпЛА у Ковелі

У середу, 23 вересня, росіяни завдали удару по Ковелю. Унаслідок атаки пошкоджено приватне майно, мешканці не постраждали. Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

За його інформацією, місто вкотре атакували російські безпілотники. Вибухи пролунали близько 8:12, а відбій повітряної тривоги оголосили о 8:21.

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«Є влучання в об’єкт інфраструктури. На щастя, постраждалих немає. Проте є пошкодження приватного майна громадян, на гарячу лінію вже надходять перші повідомлення», – написав мер у фейсбуці.

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Ігор Чайка додав, що власникам пошкодженого майна потрібно звернутися на гарячу лінію міського голови за номером 0 800 219 019. Під час звернення необхідно залишити контактні дані та описати пошкодження.

Спеціальна комісія обстежить пошкоджене майно, складе відповідні акти та зафіксує збитки. Ці документи будуть необхідні для подальшого відшкодування та надання допомоги.