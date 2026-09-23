Навроцький розраховує, що об’єкт встигнуть побудувати до завершення президентського терміну Трампа

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що у разі створення постійної військової бази США на території країни її можуть назвати «Форт Трамп». Про це польський президент розповів на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає у середу, 23 вересня, Bloomberg.

За даними видання, Навроцький очікує остаточного рішення щодо американської бази та вважає її створення питанням часу.

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«Коли роботи будуть завершені американською адміністрацією та обома урядами, я думаю, що президент Трамп особисто зможе взяти участь у відкритті “Форту Трамп”», – заявив він.

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Польський президент розраховує, що об’єкт встигнуть побудувати до завершення нинішнього президентського терміну Трампа у 2029 році. Водночас для реалізації проєкту ще потрібно вирішити адміністративні та фінансові питання.

Плани щодо постійної американської військової присутності в Польщі обговорюють уже кілька років. У 2018 році ідею створення такої бази вперше запропонував тодішній польський президент Анджей Дуда. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Варшава посилила роботу над розширенням присутності американських військових.

17 вересня 2026 року Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо створення постійної американської бази в Польщі та повідомив, що її місце розташування можуть оголосити найближчим часом. Водночас остаточного рішення про створення об’єкта тоді ще не було.

За словами Навроцького, Польща також готова прийняти частину американських військових, яких можуть вивести з Німеччини в межах перегляду Вашингтоном військової присутності в Європі. Такий перегляд Пентагон проводить у 2026 році. Нині США мають військову присутність у Польщі на ротаційній основі. Розширення американської присутності Варшава пов’язує із посиленням східного флангу НАТО після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Нагадаємо, 22 травня Дональд Трамп заявляв, що США додатково направлять до Польщі 5 тис. військовослужбовців. Це сталося через тиждень після того, як Пентагон скасував заплановане розгортання 4 тис. американських військових.