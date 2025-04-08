Передислокація військових США відбудеться в інші місця в Польщі

Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці передислоковують військових і техніку з аеропорту Ясьонка поблизу польського міста Ряшів. Він є ключовим хабом допомоги Україні. Про це йдеться у повідомленні командування від понеділка, 7 квітня.

За даними Сухопутних військ США, виведення військ з хабу було давно заплановано, передислокація відбудеться в інші місця в Польщі.

«Передислокація є частиною ширшої стратегії оптимізації військових операцій США, поліпшення підтримки союзників і партнерів з одночасним підвищенням ефективності», – йдеться у повідомленні.

Командування також зазначило, що цей об'єкт не є постійною польською військовою базою, але вже три роки використовується силами США, НАТО і партнерів. Ясьонка під керівництвом Польщі та країн НАТО і надалі буде використовуватися для надання військової допомоги Україні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у вівторок, 8 квітня, повідомив, що американські війська не будуть виведені з території Польщі. Коли американці залишать аеропорт, відповідальність за місію в Ясьонці візьмуть на себе інші союзники.

«Американські війська залишаються в Польщі. Згідно з рішенням, прийнятим на саміті НАТО у Вашингтоні, змінюється характер місії в Ясьонці. Завдання, які раніше виконували американські війська, тепер перебирають інші союзники. Американські війська залишаються в Польщі, але в інших місцях», – додав він.

Відзначимо, що американські військові прибули на аеродром Ясьонка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Відтоді Ясьонка став ключовим логістичним вузлом для технічної підтримки, яку західні країни надають Україні.

Нагадаємо, у грудні 2024 року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що системи ППО, які отримає Польща від західних союзників, захищатиме логістичний хаб, задіяний для поставок допомоги Україні.