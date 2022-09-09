Україна і Польща домовилися про будівництво хабу для ремонту військової техніки та проведення навчань з міжнародними партнерами. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на спільному з президентами України Володимиром Зеленським та Латвії Егілсом Левітсом брифінгу в Києві, повідомляє «Укрінформ».

«Ми також розмовляли сьогодні про організацію спеціального хабу, який слугував би для ремонту військової техніки, навчання з нашими німецькими, нідерландськими, українськими партнерами. Будемо будувати такий хаб, де польські фірми будуть ремонтувати військову техніку, будуть на цьому заробляти так, щоб усі були в цій співпраці відповідно доцільні», – оголосив очільник польського уряду.

Моравецький також зазначив, що на зустрічі президентом Зеленським сторони обговорювали питання відбудови деяких суспільних інституцій, де польські фірми зможуть взяти участь.

Моравецький сказав, що не допускає перемоги на російських умовах, тому що це означало б велику поразку не лише для України, а і для всієї Європи.

«Перемога має бути на боці України, бо як би, не дай Боже, відбулася перемога на російських умовах, для Європи це був би великий програш. Не лише для України, для всієї Європи це означало б велику поразку - не лише відсутність можливості захисту європейських цінностей, тих цінностей, за які сьогодні бореться Україна – воля, суверенітет, братерство, право на вільне життя. Ці всі цінності були б переможені, тому ми не допускаємо такої думки», – заявив Моравецький.

Він також привітав президента Зеленського, український народ та Збройні Сили з ефективним наступом, який, на думку премʼєр-міністра Польщі, є черговим сигналом остаточної перемоги.