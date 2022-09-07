Україна та Польща уклали чотиристоронній меморандум щодо проекту з будівництва транскордонного трубопроводу, через який транспортуватиметься українська рослинна олія до порту Гданська. Про це повідомила прес-служба Мінагрополітики.

Найближчим часом Україна та Польща створять робочу групу, метою якої стане напрацювання технічних характеристик та умов будівництва трубопроводу і двох терміналів.

За словами міністра сільського господарства Польщі Генріка Ковальчика, трубопровід проходитиме від польсько-українського кордону до Гданська.

«Будівництво такого трубопроводу є цікавою ідеєю, оскільки Польща могла б стати транзитною країною для української олії, яка згодом могла б транспортуватися з Гданська до арабських країн та Північної Африки. Однак такі інвестиції потребують глибокого аналізу. Після перших двох місяців роботи робочої групи у нас вже мають бути якісь знання», – пояснив він.

Міністр додав, що робоча група має подати результати своїх аналізів протягом кількох місяців.

«Останні пів року ми активно працювали над нарощенням обсягу експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції через спільні пункти пропуску з Польською Республікою. Ми також працюємо над скороченням черг на українсько-польському кордоні», – прокоментував міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Українська соняшникова олія до війни експортувалась до 107 країн світу, а найбільші її споживачі розташовані в Європі (37%), Південно-Східній Азії (29%) та Азії (14,9%).