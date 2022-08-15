У понеділок, 15 серпня, Верховна Рада проголосувала закон про «митний безвіз» та приєднання до системи NCTS. Депутати підтримали в цілому законопроект №7420, який запроваджує необхідні зміни для укладання «митного безвізу» з Євросоюзом. За проголосували 275 народних депутатів. Про це повідомив перший заступник голови комітету Ради з питань податкової політики, народний депутат Ярослав Железняк.

Зокрема «Митний безвіз» дозволить українському бізнесу користуватися такими спрощеннями:

одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією).

авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;

українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.

На початку липня Україну запросили до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS), або «митного безвізу». Для приєднання парламент повинен був схвалити в цілому відповідний закон.

Раніше в Мінфіні повідомляли, що очікують міжнародного застосування Конвенції наприкінці цього року.

«Українські підприємства зможуть користуватися всіма перевагами та спрощеннями, якими користується бізнес країн – учасниць Конвенції. Приєднання до NCTS – це важливий елемент митної інтеграції з ЄС. «Митний безвіз» – це також поштовх для розвитку логістичних, комерційних та торгівельних хабів в Україні», – пояснював раніше заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Нагадаємо, 21 червня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект змін до Митного кодексу, що є необхідним для укладання «митного безвізу» з Євросоюзом.

Загалом Україна вже майже виконала пʼять запланованих «безвізів»: енергетичний та торговельний вже виконано, до кінця місяця очікується транспортний, а митний – протягом літа.