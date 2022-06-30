Через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався експорт української електроенергії в Європу. З 1:00 у ніч на четвер, 30 червня, такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт. Про це у четвер, 30 червня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна зможе експортувати у Європу до 2,5 ГВт, що дозволить отримувати до 70 млрд грн на рік.

«Після перемоги України у війні це дозволить суттєво збільшити інвестиції в галузь та модернізувати її до найкращих європейських стандартів. Енергетика стане одним із драйверів відновлення нашої економіки, як уже стала драйвером нашої інтеграції в ЄС», – зазначив міністр.

Початковий обсяг експорту становить 100 МВт, його обсяг поступово збільшуватиметься. Це дозволить Європі частково замінити російські енергоресурси.

28 червня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ENTSO-E ухвалило рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи. Початковий обсяг експорту 100 МВт, обсяги збільшуватимуться поступово, після щомісячної оцінки ENTSO-E впливу на європейську енергосистему.

Він розповів, що технічно зараз українська енергосистема може забезпечити до 1690 МВт потужності для експорту. Після здійснення додаткових технічних заходів пропускна спроможність для продажу електроенергії за кордон може зрости до 4-5 ГВт.

Також він зазначив, що завдяки аукціонам усі генеруючі компанії матимуть рівний доступ до експортної торгівлі електроенергією.

До слова, Денис Шмигаль зазначив, що після того, як у березні Україна отримала енергетичний безвіз із ЄС, лише за перший день державне підприємство «Укренерго» заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину.

Нагадаємо, що непередодні Україна і ЄС підписали угоду про «транспортний безвіз». Відтак українським перевізникам не доведеться отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення до країн ЄС.