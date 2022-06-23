Україна пройшла останній етап і отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі. Разом із Україною цей статус також надали й Молдоваі. За це рішення проголосували всі 27 членів Європейського союзу на засіданні Європейської ради в четвер, 23 червня, в Брюсселі.

ZAXID.NET пояснює, що змінить для України статус кандидата у члени ЄС та які вимоги вона має виконати.

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Що передувало?

27 лютого 2014 року, після Революції Гідності, Європарламент ухвалив резолюцію, у якій вперше йшлося про те, що Україна має право стати повноправним членом Євросоюзу. Згодом Україна та ЄС підписали політичну та економічну частини угоди про асоціацію, а з червня 2017 року між Україною та ЄС почав діяти безвізовий режим.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну, низка країн-членів ЄС закликали дозволити Україні вступити до Євросоюзу за спеціальною спрощеною процедурою, яку в умовах російської агресії запропонував прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер. 28 лютого Україна офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу.

1 березня Євросоюз зареєстрував українську заявку на членство, а ввечері того ж дня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС, а 23 червня ухвалила відповідну резолюцію. Цей документ рекомендаційний, а остаточне рішення мала ухвалити Європейська рада.

7 вимог до України

Як повідомляє Європейська правда, разом із затвердженням статусу кандидата в ЄС Єврокомісія висунула Україні сім вимог, що стосуються проведення реформ, аби в майбутньому Україна з країни-кандидата могла стати членом Євросоюзу.

реформа Конституційного суду, що передбачає впровадження процедури добору суддів на основі оцінки їхньої доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

до рекомендацій Венеціанської комісії;

судова реформа, що передбачає перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів для створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

посилення боротьби з корупцією – обрати на конкурсі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, обрати нового директора Національного антикорупційного бюро України;

боротьба з відмиванням грошей, що передбачає відповідність стандартам Групи з фінансових заходів (FATF) та прийняти плану реформування всього правоохоронного сектору;

запровадження антиолігархічного закону, яким передбачає обмеження їх впливу на економічне, політичне та суспільне життя;

реформувати законодавство про ЗМІ, яке має відповідати відповідній Директиві ЄС;

реформа законодавства про нацменшини, що передбачає ухвалення рамкового закону про національні меншини.

Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час брифінгу 22 червня заявила, що Україна планує виконати ці рекомендації Європейської комісії до кінця року.

Що це дає для України

Надання статусу кандидата на членство в ЄС є обов’язковим за процедурою вступу в союз, але не означає, що це станеться дуже швидко. Цей статус радше допоможе Україні пришвидшити реформи, наблизившись до законодавства ЄС, та юридично закріпити проєвропейський напрямок розвитку.

«Статус кандидата у члени Євросоюзу відкриє для нас безпрецедентні в нашій історії можливості для відновлення і модернізації України. Відповідні переговори про підтримку нашої програми відбудови країни ведемо і з країнами на двосторонньому рівні, і з міжнародними фінансовими інституціями. Звичайно, будемо по максимуму залучати глобальний бізнес. Але ми зацікавлені передусім у тому, щоб робочі місця і додана вартість створювались в Україні. Тож локалізація буде й надалі важливим для нас процесом», – сказав у своєму відеозверненні 18 червня президент Володимир Зеленський.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав шість переваг, які Україна отримає від статусу кандидата в члени ЄС, серед яких, членство в програмах ЄС, привабливість для іноземних інвесторів, доступність фінансової допомоги від міжнародних донорів.

Що далі?

Євросоюз заявив, що буде супроводжувати та консультувати Україну впродовж виконання всіх семи вимог. Водночас Єврокомісія пропонує скасувати статус кандидата, якщо Україна не буде впроваджувати цих реформ.

Після виконання умов ЄС розпочне процес перемовин із Україною, які стосуватимуться 35 напрямків, серед яких пристосування законодавства України до норм Євросоюзу.

Від статусу кандидата й до безпосередньо членства може пройти від кількох до кількох десятків років. Статус кандидатів зараз мають Албанія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Чорногорія. До прикладу Хорватія увійшла в ЄС через 10 років, Словаччина – через п’ять.