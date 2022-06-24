Україна повинна виконати низку бюрократичних процедур перед тим, як стати членом Євросоюзу. Цей процес може зайняти щонайменше сім років, повідомила гендиректорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк.

Лідери Європейського Союзу 23 червня підтримали надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. За словами Форсюк, це рішення не просто обіцянка, а набір бюрократичних процедур, виконання яких призведе до повноцінного членства.

Найголовнішим, на думку Форсюк, є те, що статус кандидата дає Україні сильнішу позицію у майбутніх мирних переговорах. Крім того, таке рішення відкриває для України доступ до фінансових інструментів.

«Це відкриває нам доступ до структурних фондів ЄС, що зараз дуже важливо, адже це фінансові інструменти, які доступні лише для кандидатів, надаються не тільки на умовах кредиту, а на більш вигідних умовах, фактично майже безкоштовних», – зазначила чиновниця, яку цитує «Громадське».

Форсюк зазначила, що не бачить перепон для вступу України до ЄС, однак наголосила, що цей процес тривалий і передбачає низку етапів. Насамперед, необхідно виконати рекомендації Єврокомісії: завершення антикорупційної реформи, впровадження антиолігархічного закону, призначення суддів Конституційного суду, зміцнення зв’язку між розслідуваннями та вироками по антикорупційних справах, незалежність регулятора медіа і національні меншини.

«Цих умов не так багато. По всіх них у нас є прогрес, їх треба завершити, а не починати все з початку. Після завершення буде ухвалене рішення про відкриття переговорних процедур. Це буде не раніше наступного року, бо оцінку виконання будуть робити у грудні. А переговорні процедури це зазвичай те, що триває декілька років», – пояснила Форсюк.

Паралельно з переговорами Україна має повністю впровадити законодавство ЄС, тому що на момент членства воно має стати невіддільною частиною законодавства України. У зв’язку з цим, наступного року Україна не зможе стати членом ЄС, оскільки неможливо так швидко завершити всі процедури. Форсюк каже, що Україна зможе вступити до ЄС, за найкращим сценарієм, через сім років.

«Якщо ми отримаємо статус члена ЄС за сім років – це дуже добре. Раніше – дуже малоймовірно, через велику кількість законодавства, яке нам треба ухвалити та запровадити у життя. Ми маємо повністю жити за законами Європи», – сказала Форсюк.

Додамо, що від статусу кандидата й до безпосередньо членства може пройти від кількох до кількох десятків років. Статус кандидатів зараз мають Албанія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Чорногорія. Наприклад, Хорватія увійшла в ЄС через 10 років, Словаччина – через п’ять.

Детальніше про те, що дає для Україні статус кандидата в члени ЄС і за яких умов цей статус можуть скасувати – читайте у нашій статті.