Грузія наразі не відповідає вимогам для кандидата на вступ до ЄС через стан демократії, який наразі не відповідає Копенгагенським критеріям. Для здобуття цього статусу у державі мають відбутися зміни. Єврокомісія визначила 12 блоків критеріїв, за якими Грузія має продемонструвати прогрес, щоби в майбутньому могти отримати статус кандидата.

«Рекомендуємо надати європейську перспективу і (у майбутньому) визначити, наскільки Грузія відповідає вимогам для надання статусу кандидата», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі, повідомила «Європейська правда».

Комісія зазначає, що у Грузії є «фундамент для досягнення стабільності інституцій, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист меншин», однак, на відміну від України та Молдови, цей фундамент не був розвинений достатнім чином. Окрім того «останні події підірвали прогрес країни».

Зазначається, що Єврокомісія визначила 12 блоків критеріїв, за якими Грузія має продемонструвати прогрес, щоби отримати статус кандидата. Серед них – зняття питання політичної поляризації, виконання політичної «угоди Мішеля», зміна виборчого законодавства, створення плюралізму ЗМІ, якого бракує, тощо.

Нагадаємо, сьогодні Єврокомісія офіційно запропонувала надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС. Остаточне рішення у цьому питанні наприкінці червня оголосить Європейська рада. Раніше Комітет ЄС також підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. До слова, аналогічне рішення про надання статусу кандидата на вступ в ЄС сьогодні отримала Молдова.