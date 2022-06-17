Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський союз. Про це оголосила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

«Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу і по-друге - надати статус кандидата. Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір подальших важливих реформ», – сказала фон дер Ляєн.

Єврокомісія також оголосила план дій, який потрібно виконати для початку переговорів України про вступ до ЄС:

ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду, має включати процес попереднього відбору на основі оцінки доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема поміж топпосадовців;

завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП;

забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

ухвалення комплексного стратегічного плану реформування правоохоронного сектору;

впровадження закону про олігархів;

приведення законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

завершення реформи законодавства для національних меншин.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що розповіла про необхідні кроки українській владі під час свого нещодавнього візиту до Києва. У Єврокомісії розуміють, що частину реформ складно реалізувати під час війни, але вважають, що деякі кроки можливо виконати вже зараз.

Думка Єврокомісії була сформована на підставі заявки від України на членство в ЄС та на основі аналізу двох опитувальників, за якими оцінювалася готовність України до виконання так званих Копенгагенських критеріїв розвинутого демократичного суспільства та її відповідність до положень acquis communitaire (законодавства – ред.) Євросоюзу.

Тепер остаточне рішення, чи надавати Україні статус кандидата, оголосить Європейська рада – це зустріч лідерів держав Євросоюзу. Cаміт, на якому це вирішать, відбудеться 23-24 червня.