Уряд Данії готовий підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, якщо Європейська комісія надасть позитивну рекомендацію. Про це заявив міністр закордонних справ Єппе Кофод, пише «Європейська правда».

«Якщо Єврокомісія вирішить, що Україна готова набути статусу кандидата, то це теж те, що ми можемо підтримати», – сказав Кофод.

Він зробив заяву в четвер після того, як лідер Франції, Німеччини та Італії в Києві заявили про підтримку надання Україні статусу кандидата.

Перш ніж прем'єр-міністр Метте Фредеріксен вирушить до Брюсселя на саміт ЄС, щоб підтримати рішення, вона має отримати мандат у парламенті. Кофод додав, що, якщо країна стає кандидатом, це не означає, що шлях до членства короткий чи легкий.

«Також важливо сказати, що має пройти довгий шлях. Це стосується всіх кандидатів, вони мають відповідати Копенгагенським критеріям», – сказав Кофод.

Раніше Данія вагалась щодо необхідності надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський закликав Данію підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС, оскільки це є одним із ключових чинників об’єднання українського народу.