Президент Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 8 квітня 2022 року

Президент Володимир Зеленський ввечері у четвер, 23 червня, привітав рішення Європейської Ради про надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

«Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС. Вдячний Шарлю Мішелю, Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС», – зазначив Зеленський у Twitter.

Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах та . Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

Також президент України записав коротке відеозвернення до співвітчизників з нагоди надання Україні статусу кандидата до Євросоюзу.

«Щойно отримали кандидатство. Це перемога. Чекали 120 днів і 30 років. А потім переможемо ворога і відпочинемо. А може спочатку відбудуємо Україну, а потім відпочинемо. А може навіть переможемо, відбудуємо, вступимо до ЄС і потім будемо відпочивати», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС, та подякував керівництву Єврокомісії, Європейської ради та лідерам держав Євросоюзу за підтримку.

Детальніше про те, що означає статус кандидата на членство в ЄС для України читайте у матеріалі від ZAXID.NET.