Учасники вирішили створити новий тип партнерства з Ініціативою Тримор'я – партнерство через участь

Країни-учасниці Ініціативи трьох морів (Тримор’я) створили новий формат партнерства і надали Україні статус партнера-учасника. Про це оголосив президент Польщі Анджей Дуда під час саміту країн Тримор’я в понеділок, 20 червня, у Ризі, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на TVN 24.

Нова форма партнерства призначена для потенційних країн-членів ЄС. За словами Дуди, учасники вирішили створити новий тип партнерства з Ініціативою трьох морів – партнерство через участь.

«Цей новий тип партнерства призначений не лише для України. Ми сьогодні дали його Україні, але ми виходимо з того, що таке ж партнерство можуть розділити й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися», – сказав Дуда.

Він додав, що країни, які будуть на шляху до вступу в Європейський Союз, зможуть подати заявку на такий формат партнерства з Ініціативою Тримор’я. Президент України Володимир Зеленський, який приєднався до саміту Тримор’я в онлайн-режимі, заявив, що Україна повинна стати повноправною учасницею Ініціативи.

І додав, що зараз всі країни-учасники Тримор’я виступають за надання Україні офіційного статусу кандидата в ЄС.

«Я сподіваюся, що рішення з цього приводу буде ухвалено Європейською радою цього тижня – наприкінці тижня, тому що тоді буде засідання цієї ради», – сказав президент Польщі.

Нагадаємо, що Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС. Остаточне рішення, чи надавати Україні статус кандидата, має оголосити Європейська рада. Її засідання має відбутися 23-24 червня.

Ініціатива Трьох морів започаткована у 2015 році президентами Польщі Анджеєм Дудою та Хорватії Коліндою Грабар-Китарович. Ідея – створення партнерського блоку від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів задля поглиблення інтеграції країн Центральної та Східної Європи. Проєкт об’єднує 12 країн Центрально-Східної Європи, які є членами ЄС: Австрія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія та Чехія. Основний акцент Ініціативи спрямовується на розвиток інфраструктурних проектів. Офіційна дата створення 25 серпня 2016 року.