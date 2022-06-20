Найближчими днями Європейський Союз завершить погодження деталей фінансової допомоги для України в розмірі 9,5 млрд доларів. Про це пише Bloomberg з посиланням на чиновників ЄС.

Нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з кредитів на 25 років з 10-річним пільговим періодом для відшкодування основної суми. Водночас наголошується, що відсоткові платежі покриватимуться з бюджету ЄС.

Держави-члени нададуть близько 8 млрд євро. За словами чиновників, решта надійде з бюджету ЄС. За прогнозом, перша виплата з цієї допомоги відбудеться цього літа.

За словами офіційних осіб, пропозиція, ймовірно, буде готова пізніше цього тижня, а лідери ЄС мають зустрітися 23-24 червня, щоб обговорити план реконструкції України та її заявку на членство у блоці. План допомоги повинен бути схвалений усіма 27 державами-членами.

Очікується, що пакет фінансової допомоги передбачатиме деякі умови, які враховуватимуть поточні обставини та будуть пов'язані із зусиллями щодо відновлення та недопущення нецільового використання коштів, заявили представники ЄС.