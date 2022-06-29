Угоду про «транспортний безвіз» підписали у Ліоні, Франція, 29 червня 2022

Україна в середу, 29 червня, підписала угоду про лібералізацію автомобільних перевезень з Євросоюзом – так званий «транспортний безвіз».

Як повідомило Міністерство інфраструктури України, угоду підписали у французькому Ліоні. Вона скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Перемовини про укладання цієї угоди розпочалися ще восени минулого року, але з урахуванням складної логістичної ситуації в Україні, зумовленої блокадою морських портів та пошкодженням транспортної інфраструктури, ЄС значно прискорив процес узгодження угоди.

Крім того, «транспортний безвіз» передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом діятиме один рік з можливістю подовження, а тимчасово набирає чинності уже відсьогодні. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

Як пояснили у Мінінфраструктури, навантаження на автотранспорт, яке спричинила блокада Росією українських морських портів, значно збільшило потребу у дозволах на міжнародні перевезення, які на деяких напрямках зросли у кілька разів. Такі дозволи необхідні перевізникам, аби мати змогу експортувати чи імпортувати товари автотранспортом.

У перший місяць повномасштабного вторгнення міністерству інфраструктури вдалось досягти домовленостей про тимчасове скасування дозволів на вантажні автоперевезення з 12 країнами ЄС, проте багато з них закінчували дію вже влітку. Відтак був ризик, що восени дозволи закінчаться і вантажний дорожній транспорт зупиниться.